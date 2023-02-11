Роман Зозуля вважає, що окупанти не знають, що таке військова честь.

Колишній гравець "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля різко відреагував на відеоролик, на якому російський пілот скидає ракету на українські території:

"А ось і відео, в якому майбутній перегній, скидає ракету, яка полетить на українську землю. Все це, він супроводжує словами: "З добрим ранком, Зеленський".

Розумієте всю суть цього гнилого народу? Цих виродків? Вони спрямовують ракети на мирні міста. Їх ракети нищать житлові будинки.. помирають люди, цивільні… А вони бажають доброго ранку нашому президенту", - написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Відео дня

До свого посту Роман наприкінці висловився про відсутність військової честі у росіян:

"Вони не чули, що таке військова честь. Вони – перегній для нашої землі. Вони не люди", - додав Зозуля.

Роман Зозуля і допомога Україні

На початку повномасштабного вторгнення Зозуля назвав ім’я футболістів, котрі активно допомагали українській армії, а також розповів про свій внесок для ЗСУ.

У вересні Зозуля організував збір на "футбольний байрактар", до якого залучав українську і світову футбольну спільноти.

У 2022-му році Роман взяв паузу у своїй кар’єрі через війну в Україні, однак 8 грудня приєднався до іспанського клубу третього дивізіону "Райо Махадаонда".

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