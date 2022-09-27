Роман Зозуля продовжує займатися волонтерською діяльністю і допомагати ЗСУ.

Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Роман Зозуля зізнався, що найближчим часом не повернеться у великий футбол.

32-річний форвард зізнався, що після повномасштабного вторгнення російських окупантів на українські території він втратив мотивацію грати у футбол. Зараз Зозуля має власний фонд і продовжує допомагати ЗСУ як волонтер.

"Були команди, які хотіли мене підписати. Але я сказав: хлопці, зараз не можу, мені не до футболу. Коли в країні війна, я не можу грати.

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Я без команди, і не знаю, чи буде у мене команда, хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші і допомагати Україні. Але мотивації грати у футбол у мене немає, поки йде війна в моїй країні", - розповів Зозуля в інтерв'ю Радіо НВ.

Зазначимо, що Зозуля займається волонтерською діяльністю і активно допомагає українським військовим з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Роман Зозуля відкрив збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ.

Нагадаємо, останні кілька сезонів Роман Зозуля виступав в Іспанії - за "Бетіс", "Альбасете" і "Фуенлабраду". З літа цього року він - вільний агент. Популярність форвард завоював виступаючи за київське "Динамо" і "Дніпро".

У складі збірної України Роман зіграв 32 матчі, в яких забив 4 голи.

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