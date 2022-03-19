Практично всі українські футболісти-легіонери намагаються активно допомагати українським воїнам.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля, який зараз грає за іспанський клуб "Фуенлабрада", розповів, хто з українських футболістів разом з ним допомагає українській армії.

Форвард зізнався, що був готовий їхати в Україну, щоб допомагати боротися з російськими окупантами, проте українські військові відрадили його це робити.

"Дуже багато. Я створив групу і запитав хлопців, чи додавати їх до групи. Відразу ж Зінченко, Миколенко, Вася Кравець з хіхонського "Спортинга". Кравець - це взагалі окрема історія. Ми з ним вже були на валізах, хотіли їхати, але потім все-таки залишилися. Військові сказали, що тут ми набагато більше користі принесемо.

Пластун, Шахов, вчора подзвонив Чигринський, Андрій Ярмоленко. Але Андрюха зараз виключно Черніговом займається своїми силами. Дуже багато хто. Скажу так: всі, хто грає в Європі. Щоб ніхто не образився.

Днями подзвонив Саша Усик, сказав: "Рома, у мене дві бригади, їх потрібно одягнути. З мене - фінанси і все інше, з тебе – логістика". Дзвонять дуже багато людей, від яких я цього ніколи в житті не очікував", - сказав Зозуля в інтерв'ю програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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