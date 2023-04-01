Представники Усика і Дюбуа активно ведуть переговори про організацію титульного бою.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси володаря титулів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика, розповів, де може пройти наступний поєдинок українського боксера.

За словами функціонера, Усик проведе свій наступний бій проти британського боксера Даніеля Дюбуа в Англії.

"Найближче для Усика - це обов'язковий захист по лінії WBA, а це Даніель Дюбуа.

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У мене була зустріч з Джорджем Уорреном, щоб обговорити, що ми будемо робити і що ми можемо зробити. Зараз ми опрацьовуємо можливості, і Лондон з Манчестером є одними з варіантів, над якими ми працюємо.

Можливо, якщо ми знайдемо рішення, ми зможемо організувати бій Усика у Великобританії", - наводить слова Красюка BoxingScene.

Нагадаємо, Олександр Усик повинен був 29 квітня битися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, однак цей бій був зірваний.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк розповів про причини зриву переговорів по бою Усик - Ф'юрі.

Після скасування бою з "Циганським королем" команда Олександра Усика переключилася на організацію бою з регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа. Напередодні промоутер Дюбуа повідомив, що його клієнт готовий до бою проти Усика.

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