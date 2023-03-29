Олександр Усик може провести наступний бій проти Даніеля Дюбуа.

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик може провести поєдинок проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа.

Промоутер Френк Уоррен повідомив, що британський боксер відновився після травми і готовий битися з українцем. Функціонер зазначив, що переговори про організацію бою вже призначені.

"Ми направили WBA медичне підтвердження, що Даніель здоровий. Були призначені переговори. Якщо ви пам'ятаєте, в WBA сказали, що якщо ми не домовимося про поєдинок Ф'юрі - Усик до 1 квітня, то Дюбуа - обов'язковий претендент. Ми займаємося цим, ведемо переговори.

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Чи вірю я в перемогу Дюбуа над Усиком? Чому ні? Даніель програв Джойсу, але до моменту зупинки бою був попереду на записках суддів. Джо тоді був видатним, він боксував дуже добре. Дюбуа після того виграв WBA Regular, переміг Брайана в США. Даніель отримав важку травму в поєдинку з Лереном, але все одно прекрасно тоді виступив.

Мені подобається Усик, у важкій вазі він був приголомшливим бійцем. Він піднявся у вазі і переміг Джошуа, який погано виступив проти Руїса. Олександр двічі здолав Ентоні, але не був фантастичним проти Чісори. А Дюбуа точно сильніше Дерека. Думаю, він здатний перемогти Усика, інакше ми б не організовували бій", - наводить слова Френка Уоррена talkSPORT.

Нагадаємо, Олександр Усик планував провести бій за титул абсолютного чемпіона світу з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.

Очікувалося, що бій Ф'юрі - Усик відбудеться 29 квітня в Лондоні, однак команди так і не змогли узгодити всі умови контракту на поєдинок.

Промоутер українця Олександр Красюк раніше розповів про причини зриву бою Усика проти Ф'юрі. Також функціонер заявив, що наступним суперником українця може стати регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа.

Даніель Дюбуа свій останній бій провів 3 грудня 2022 року. Дюбуа захищав свій пояс проти південноафриканця Кевіна Лерени і здобув перемогу нокаутом у третьому раунді.

На профі-рингу британець провів 20 боїв, в яких здобув 19 перемог (17 - нокаутом) і один раз програв.

Олександр Усик в останньому бою виграв у Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Всього в активі українця 20 перемог у 20 професійних поєдинках.

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