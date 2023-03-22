Промоутер британця розкрив пункт, за яким сторони не можуть дійти згоди.

Напередодні стало відомо, що переговори з організації бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі зірвалися і мегафайт не відбудеться.

Промоутери боксерів вважають, що ще є шанс, що бій відбудеться.

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Представник "Циганського короля" Френк Уоррен зазначає, що у сторін є ще день-два, щоб прийти до угоди за умовами угоди. Він вірить, що команди зможуть домовитися.

"Ми збираємося поговорити, і якщо ми зможемо це зробити, ми повідомимо, що завершили угоду. Напевно, у нас є день, можливо, два дні.

Я як і раніше вірю, що цей бій може відбутися, і я вірю, що з волею всіх зацікавлених сторін ми зможемо домогтися успіху", - наводить слова Уоррена talksport.

Уоррен також повідомив, що сторони не можуть дійти згоди щодо пункту про розподіл гонорару в реванші.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик вже не може терпіти примхи Тайсона Ф'юрі, а тому відновлення переговорів можна буде назвати дивом.

"Усик більше не може цього терпіти і більше не хоче йти на компроміс. Він погодився на 30% гонорару і хотів, щоб бій відбувся. З нашої точки зору, цей бій не відбудеться 29 квітня. Може бути, станеться якесь диво", - сказав Красюк.

Додамо, що бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".

Раніше стало відомо, що Олександр Усик вже згорнув свій тренувальний табір, в якому готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі. Команда українця планує найближчим часом перегрупуватися і зайнятися підготовкою до бою проти іншого суперника.

Зазначається, що наступним суперником Усика стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа.

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