Це був перший нетитульний бій Джошуа з 2015 року.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів переміг американського бійця Франкліна Джермейна.

Суперники зустрілися в Лондоні на О2 Арені, поєдинок тривав усі 12 раундів. 33-річний Джошуа не зміг нокаутувати менш іменитого боксера, але судді віддали перемогу британцю - 118-111 та двічі по 117-112.

Це був перший нетитульний бій Джошуа з 2015 року. 29-річний Франклін зазнав другої поспіль поразки, попередня теж була рішенням суддів в поєдинку з Ділліаном Вайтом.

Після перемоги над Франкліном Джошуа викликав на бій Тайсона Ф'юрі:

"Я намагаюсь задовольняти своїх фанатів. Кого хочуть фанати? Вони сказали Ф'юрі, так? М'яч на його боці. Для мене було б честю поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. У нас був діалог, так що продовжуємо, і, сподіваюся, ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми ж не стаємо молодшими", - заявив Джошуа одразу після бою.

За інформацією ЗМІ, Джошуа отримає за перемогу над Франкліном 12 мільйонів доларів, а американець лише заробить 1,2 мільйона.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Джошуа поступився Олександру Усику та не зміг собі повернути титули чемпіона світу.

Огляд бою Джошуа - Франклін

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