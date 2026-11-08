Білорусь має намір оскаржити своє виключення з чемпіонату світу з хокею

Росія та Білорусь були виключені зі змагань під егідою IIHF з моменту початку війни в Україні.

Федерація хокею Білорусі має намір звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS) після того, як Міжнародна федерація хокею (IIHF) постановила, що її національні команди залишаться виключеними з участі у чемпіонаті світу з хокею серед чоловіків та чемпіонаті світу серед юніорів 2027 року. Про це пише Reuters.

Білоруські спортивні чиновники почали вивчати способи реалізації цього рішення після того, як CAS скасував заборону IIHF на участь Росії в міжнародних хокейних турнірах, незважаючи на значні логістичні та спортивні труднощі.

Раніше IIHF заявляла, що участь Росії та Білорусі оцінюватиметься в кожному конкретному турнірі окремо.

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Однак у суботу було підтверджено, що Білорусь не візьме участі у чемпіонаті світу серед юніорів 2027 року в Канаді та у чемпіонаті світу серед чоловіків 2027 року в Німеччині.

Голова Федерації хокею Білорусі Олександр Богданович поставив запитання, чому IIHF готова розглядати зміни, необхідні для врахування інтересів Росії, виключаючи при цьому Білорусь.

"Це рішення, по суті, повторює результат попереднього скасування: білоруські команди знову виключені з турніру, змінилося лише обґрунтування. Непослідовність підходу також викликає питання", - сказав Богданович.

Білоруські хокеїсти

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські хокеїсти не зіграють на молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в канадських Едмонтоні та Ред-Дірі наприкінці грудня цього року та в січні наступного року.

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