Ім’я суперника та час скоро будуть відомі.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі невдовзі проведе бій. Як повідомив боксер у своєму Instagram, скоро буде оголошено ім’я його суперника.

"Отже, скоро будуть чудові новини, неминуча дата, абсолютно монструозний бій. Залишайтеся на зв'язку, тому що король світу за версією WBC в надважкій вазі повернеться вже дуже скоро", - сказав Ф’юрі, паралельно займаючись на тренажері для ніг.

Раніше голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що потенційними суперниками британця можуть стати Джо Джойс або Енді Руїс. Тайсон хоче провести бій вже цього літа.

Відео дня

Водночас "Циганський король" назвав "маячнею" свою участь у грандіозному шоу у Саудівській Аравії. Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів, що на Близькому Сході може відбутися вечір великого боксу, у рамках йкого в двобоях зустрінуться пари Ф’юрі – Усик та Джошуа – Уайлдер.

Поточна ситуація у суперважкій вазі

Усик та Ф’юрі мали 29 квітня зійтися у двобої за звання абсолютного чемпіона світу, однак переговори між сторонами зірвалися. Українець заявив, що він повинен був вийти з них через неповагу команди британця та набажання Тайсона підписувати контракт.

Олександр все одно проведе бій у 2023-му році, однак проти французького боксера. Поки дата і місце проведення все ще невідомі.

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