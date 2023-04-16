У 6-му раунді рефері призупинив бій, бо око Джо Джойса майже закрилося через число пропущених ударів.

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (25-1-1, 20 KO) став новим володарем поясу тимчасового чемпіона WBO.

У поєдинку, який провели в Лондоні, Чжан переміг британця Джо Джойса (15-1, 14 КО), який володів титулом. У 6-му раунді рефері призупинив бій, бо око Джойса майже закрилося через число пропущених ударів. Лікар порадив зупинити бій, перемогу здобув Чжилей.

37-річний Джойс став тимчасовим чемпіоном WBO у вересні 2022-го, коли переміг Джозефа Паркера. Він був обовʼязковим претендентом на пояс WBO, яким володіє українець Олександр Усик (20-0, 13 КО), але тепер 39-річний Чжилей став претендентом.

"Я розчарований своїм виступом. Ліва рука продовжувала бити мене, а я не міг нічого з цим зробити. Отже, повага Чжану Чжилею. Це був хороший бій, але я думаю, що міг би виступити краще. Хотів би вибачитися перед усіма моїми фанатами та прихильниками. Я повернуся, мій шлях не закінчився", - заявив після бою Джойс.

Чжилей одразу після перемоги оголосив про намір провести титульний поєдинок:

"Мої тренери з боксу та фізпідготовки просто топові. Я став професіоналом у 30 років, провів у боксі багато років, прагнучи отримати титул. Я обов’язковий претендент і прагну завоювати титул. Мій наступний поєдинок буде у Лондоні, Нью-Йорку або Китаї", - сказав Чжилей.

Відео огляд бою Джойс - Чжилей

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