Фото з'явилося на тлі виселення попів УПЦ МП з українських храмів.

Відомий український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик приміряв церковну рясу та привітав фоловерів із Вербною неділею.

Фото з привітанням з'явилося у Instagram Усика. Він позує на тлі ікон та інших церковних атрибутів у рясі зеленого кольору.

"З Вербною неділею", - написав боксер.

Зазначимо, що фото з'явилося на тлі виселення попів УПЦ МП, яких публічно підтримує боксер, з головних храмів країни.

Усик та УПЦ МП

29 травня попи УПЦ МП повинні були залишити територію Києво-Печерської лаври у зв'язку з розірванням договору оренди. Однак у цей день біля Лаври зібралися віряни, які протестували проти виселення. Серед натовпу був і Олександр Усик.

Попри повномасштабне вторгнення РФ Усик продовжував підтримувати Московський патріархат в Україні. У січні цього року боксер звернувся до росіян з приводу релігійного питання.

"Багато питань з приводу того, що я зрадник своєї церкви, віри та Господа Бога. Багато людей просять мене, щоб я сказав слово. Я продовжую бути вірним Українській православній церкві та митрополиту Онуфрію. І ще: я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога - РФ", - сказав Усик.

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