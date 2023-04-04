Український боксер планує провести наступний бій найближчим літом.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїми планами на найближче майбутнє.

Український боксер підтвердив, що наступним його суперником буде, найімовірніше, британець Даніель Дюбуа.

"Першим стоїть Дюбуа. Ми думали провести з ним бій 29 квітня, але у нього травма коліна. Потім ми хотіли, щоб спочатку вийшов захист IBF (проти Філіпа Хрговича – прим.), а Дюбуа залишився б потім пріоритетом, але не вийшло.

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Швидше за все, це буде Дюбуа в кінці літа. Я не кажу, що це точно станеться, але над цим варіантом працюють. Знову Великобританія? Шикарний план. Взагалі клас мені подобається, все прекрасно", - заявив Олександр Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "Київський торт".

Нагадаємо, Олександр Усик повинен був битися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 29 квітня в Лондоні, але домовитися командам українського і британського боксерів так і не вдалося.

Після зриву бою з Ф'юрі команда українця переключилася на організацію поєдинку проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

25-річний Даніель Дюбуа на профі-рингу провів 20 боїв, здобувши 19 перемог (17 - нокаутом) і зазнавши однієї поразки. Свій останній бій британець провів 3 грудня 2022 року проти Кевіна Лерена.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 боях у професійному боксі. В останньому своєму бою українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів у реванші проти Ентоні Джошуа і захистив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

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