Бій Усика проти Дюбуа пройде в Польщі.

Бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа оголошено офіційно.

Український боксер проведе обов'язковий захист титулу WBA проти британця 26 серпня на "Tarczynski Arena" в польському місті Вроцлав.

"Ми офіційно оголошуємо поєдинок Усика проти Дюбуа. Місто Вроцлав, що стало притулком для сотень тисяч наших співвітчизників, прийме нашу подію на "Тарчинські Арена".

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Цей стадіон вже бачив перемогу українського боксера - саме тут у 2011 році Віталій Кличко здолав Томаша Адамека. Ми доклали надзвичайних зусиль, щоб для Усика ця битва відбулася в, так би мовити, домашній атмосфері, тому що з 2015 року Олександр боксував "в гостях".

Так що підготовка триває. Квитки незабаром з'являться у продажу. Шоу буде надзвичайно важливим для України, адже транслюватиметься на весь світ.

Ми віримо в те, що вся планета стане свідком української перемоги", - наводить слова Красюка K2 Promotions.

Повідомляється, що транслятором бою стане TNT Sports. Це буде перший бій PPV в 2023 році для компанії, яка раніше була відома під назвою BT Sport.

Олександр Усик отримає за цей бій 75% від загального призового фонду - 6 мільйонів доларів. Даніель Дюбуа може розраховувати на 25% - 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою Олександр Усик переміг у реванші роздільним рішенням суддів британця Ентоні Джошуа і захистив титули WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі. Поєдинок відбувся в серпні минулого року.

Всього в активі Усика 20 перемог в 20 боях на професійному рингу.

Даніель Дюбуа свій попередній поєдинок провів у грудні минулого року. У третьому раунді британець нокаутував Кевіна Лерену. На профі-рингу Дюбуа провів 20 боїв, здобув 19 перемог (18 нокаутом) і зазнав однієї поразки.

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