Промоутер Skill Challenge Promotions Амер Абдалла розповів про організацію бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).
"Так, бій, звичайно, відбудеться. За ним стоїть K2 Promotions. Промоутер Олександра і сам Олександр справді взяли лідерство у цій справі. Ми розуміємо, що місце проведення затверджено, дату затверджено, і зараз все на тій стадії, де все з'єднується воєдино. До бою ще більше двох місяців і я вірю, що найближчими тижнями все буде зроблено. Незабаром буде прес-конференція і анонс. Справа рушить з місця. Я маю на увазі, що у нас ще 8-9 тижнів до бою. Так що ще багато часу, щоб промоутер зміг об’єднати все разом. Вони більш ніж здатні це зробити. Я думаю, що скоро ви почуєте всю інформацію", - сказав Абдалла для SecondsOut.
Бій між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком: що відомо
Менеджер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що компанія К2 Promotions Ukraine виграла промоутерські торги і отримала право організувати цей поєдинок. Він відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.
Усику сподобалося, що місцем проведення вибрали Польщу, адже країна межує з Україною. Також він заявив, що для нього буде зручно проводити підготовку до цього поєдинку у Варшаві. Вважає, що так буде легше займатися промоутингом поєдинку, зустрічатися з фанами і журналістами.
Це буде перший бій Усика із серпня минулого року, коли він здобув перемогу над Джошуа. Раніше міг відбутися поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, але після кількох скандальних ситуацій українець перервав переговори.