Воррен дуже впевнений у своєму клієнтові.

Промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа вважає, що його підопічний легко виграє чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Френк Воррен в інтерв’ю iFL TV виступи з дуже емоційною заявою, прогнозуючи поєдинок між бійцями.

"Знаєте, що станеться насправді? Дюбуа зіпсує всі їхні плани. Кажу вам, він нокаутує Усика на**й", - сказав Воррен.

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Також Френк підтвердив, що точно буде особисто присутнім на цьому поєдинку.

Бій між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком: що відомо

Менеджер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що компанія К2 Promotions Ukraine виграла промоутерські торги і отримала право організувати цей поєдинок. Він відбудеться 12 серпня у Вроцлаві.

Усику сподобалося, що місцем проведення вибрали Польщу, адже країна межує з Україною. Також він заявив, що для нього буде зручно проводити підготовку до цього поєдинку у Варшаві. Вважає, що так буде легше займатися промоутингом поєдинку, зустрічатися з фанами і журналістами.

Це буде перший бій Усика із серпня минулого року, коли він здобув перемогу над Джошуа. Раніше міг відбутися поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, але після кількох скандальних ситуацій українець перервав переговори.

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