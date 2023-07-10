Бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня.

У понеділок, 10 липня, у Варшаві відбулася прес-конференція чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика і претендента на титул Даніеля Дюбуа.

Український чемпіон розпочав прес-конференцію зі слів подяки захисникам України, які борються з російськими загарбниками.

Також Олександр зазначив, що він радий провести бій проти Дюбуа в Польщі і подякував польський народ за підтримку українців.

"Хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну, бо саме завдяки ним ми маємо можливість виступати за кордоном і дарувати їм трохи емоційного щастя. ЗСУ.

Я дуже радий повернутись у Польщу, бо звідси почалось моє чемпіонство, перший титул WBO, який я здобув у Гданську 7 років тому. Мене гарно тут зустріли. Ми гарно з Кшиштофом Гловацьким побоксували. Протягом семи років я трохи підзібрав поясів і повернувся сюди.

Хочу подякувати польському народу за підтримку, яку він надає Україні. Протягом своєї кар’єри я їздив по багатьох містах боксувати, але це місце буде найближче до дому. Думаю, що багато моїх співвітчизників і людей, які приїдуть підтримувати бокс, будуть раді тому, що відбудеться 26 серпня. Побачимось 26 серпня", - сказав Усик.

Британський боксер Даніель Дюбуа на прес-конференції заявив, що повністю готовий до бою проти українського чемпіона.

"По-перше, моє коліно в порядку. Це вже зараз зрозуміло. Я в тренувальному таборі, я бігаю. Думаю, що все буде добре.

Я вдячний за цю можливість. Я довго чекав, і я готовий скористатись нею. Усик - великий чемпіон, але у всього є початок і кінець. Я готовий", - сказав Дюбуа.

Після прес-конференції Усик і Дюбуа провели першу дуель поглядів. Боксери довго дивилися один одному в очі, першим відвів погляд британець.

Усик - Дюбуа: перша дуель поглядів

Нагадаємо, поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня на "Tarczynski Arena" в польському місті Вроцлав.

Для Олександра Усика це буде 21-й бій у кар'єрі. В активі українця на профі-рингу 20 перемог у 20 поєдинках, 13 з яких нокаутом.

Дюбуа провів також 20 боїв, але виграв тільки 19 з них, зазнавши однієї поразки.

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