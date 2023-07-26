Український боксер продовжує готуватися до захисту своїх поясів.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик продовжує готуватися до захисту своїх титулів проти британського боксера Даніеля Дюбуа.

Їхній бій відбудеться у польському Вроцлаві рівно через місяць - 26 серпня.

У своєму Twitter український боксер опублікував знімок з тренувального табору і похвалився чудовою формою перед боєм проти 25-річного британця.

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Усик і Дюбуа в професійній кар'єрі провели по 20 боїв. В активі 36-річного українця 20 перемог (13 нокаутом), в послужному списку британця 19 перемог (18 нокаутом) і одна поразка.

Свій останній бій Усик провів у серпні минулого року. У реванші Олександр переміг Ентоні Джошуа і захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

Дюбуа востаннє виходив на ринг у грудні 2022 року. 25-річний британець здобув перемогу технічним нокаутом проти південноафриканського боксера Кевіна Лерени.

Додамо, що Олександра Усика за бій проти Дюбуа отримає трохи більше 6 мільйонів доларів. 25-річний британець заробить 2 мільйони доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що був опублікований промо-ролик майбутнього бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

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