Джонні Нельсон вважає, що Дюбуа не зможе перемогти Усика.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик проведе наступний бій проти Даніеля Дюбуа.

Прогнозом на титульний поєдинок поділився колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон. Він заявив, що у британського боксера немає шансів у бою проти українця.

"Я б хотів дати Дюбуа величезні шанси, я б хотів так сказати, адже завжди підтримую британців, але в реальності я не даю йому шансів.

Насправді зараз я побачив в ньому як в бійці проломи. Я завжди підтримую британців, але якщо ви задаєте мені питання, то я на нього відповідаю. У броні Дюбуа зараз є пролом, і якщо він поб'ється з кимось на кшталт Усика, то це для нього не спрацює.

Усик знайде його, зламає його серце, зламає його самого.

У Дюбуа є шанс панчера. Може, це звучить неприємно для його фанатів, сім'ї та оточення, і Дюбуа хороший боєць, але в його броні є пролом, який Усик розкриє і скористається нею. Він занадто розумний, щоб відпустити Дюбуа з гачка. У Дюбуа є шанс панчера, і на цьому все", - наводить слова Нельсона BoxingSocial.

Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві на "Tarczynski Arena". Раніше боксери провели прес-конференцію і дуель поглядів.

Додамо, що в андеркарді бою Усик - Дюбуа свої поєдинки проведуть ще два українці - Дмитро Митрофанов і Денис Берінчик. Митрофанов битиметься за чемпіонський титул WBC Silver проти Хамзи Шираза, а Берінчик вийде на ринг проти шведа Ентоні Їгіти.

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