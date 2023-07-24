Дмитро Митрофанов вийде в ринг проти Хамзи Шираза.

Чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов битиметься з британським боксером Хамзою Ширазом за чемпіонський титул WBC Silver.

Бій відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві в рамках вечора боксу, організованому K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions і Skill Challenge Promotions.

Головною подією вечора стане поєдинок Усик - Дюбуа, на кону якого стоятимуть титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO і The Ring в суперважкій вазі, якими володіє український супертяж.

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Відзначимо, що Митрофанов і Шираз поки йдуть без поразок на професійному рингу.

Для українця це буде п'ятнадцятий бій на профі-рингу, в активі Дмитра 13 перемог і одна нічия. Попередній свій поєдинок Митрофанов так само провів у Польщі, де в квітні цього року здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Хуаном Карлосом Родрігезом з Венесуели.

Хамза Шираз провів на профі-рингу 17 боїв, в яких здобув 17 перемог, 13 з яких нокаутом.

Нагадаємо, в андеркарді бою Усик - Дюбуа битиметься ще один представник України. Чемпіон WBO International Денис Берінчик вийде в ринг проти боксера зі Швеції Ентоні Ігіта.

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