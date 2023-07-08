Денис Берінчик в цьому році ще не проводив боїв.

Український легковаговик Денис Берінчик скоро проведе свій наступний бій. Його тренер Єгор Голуб підтвердив це на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні у нього вихідний, він може зібрати гриби та скуштувати ягоди Карпат. Але з понеділка він розпочинає підготовку до бою, який відбудеться 26 серпня у Вроцлаві", – написав Голуб.

Нагадаємо, що 26 серпня у польському місті Вроцлав об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик проведе захист поясів у протистоянні з британцем Даніелем Дюбуа. Подія має стати святом спорту і дружби між українцями та поляками. Дату вечора боксу навмисне поставили поближче до Дня Незалежності України. У андеркарді виступлять українські боксери. Прізвище суперника Берінчика поки що не повідомляється.

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Денис Берінчик: кар'єра

Берінчик був срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні. На професійному ринзі він провів 17 боїв і в усіх здобув перемогу (9 - нокаутом).

В останньому поєдинку Берінчик побив француза Івана Менді третього грудня 2022 року і захистив свій пояс WBO International у легкій вазі.

Промоутер Олександр Красюк заявляв, що Денис має всі шанси стати чемпіоном світу. "Берінчик - найближчий новий чемпіон світу для України", - казав Красюк.

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