Це був перший поєдинок для Дениса цьогоріч.

Третього грудня український боксер Денис Берінчик провів бій проти француза Івана Менді.

Поєдинок відбувся у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в андеркарді протистояння Тайсон Ф'юрі - Дерек Чісора.

34-річний Денис здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112. Він захистив пояс International WBO у легкій вазі, а також здобув титул чемпіона Європи за версією EBU.

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Додамо, що український спортсмен вийшов на бій у формі спецпідрозділу "Кракен". Його супроводжував Олександр Усик.

Берінчик залишається непереможним боксером на профіринзі: для нього ця звитяга стала 17-ю в кар'єрі (9 - нокаутом). 37-річний Менді зазнав шостої поразки при 47 перемогах.

Це був перший поєдинок для Дениса цьогоріч. Торік він побив росіянина Ісу Чанієва в Броварах.

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