Тайсон Ф'юрі проведе третій поєдинок проти Дерека Чісори.

У суботу, 3 грудня, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе бій проти британського боксера Дерека Чісори.

Поєдинок пройде на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні.

Суперники закриють цим боєм трилогію, яка стартувала ще в 2011 році.

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У першому поєдинку "Циганський король" переміг Чісору одноголосним рішенням суддів, а в другому змусив Дерека відмовитися від продовження боротьби в 10-му раунді. Він дав супернику останню можливість взяти реванш.

Ф'юрі - Чісора: прогноз

Букмекери вважають, що Ф'юрі виграє поєдинок проти Чісори і успішно захистить свій титул.

Коефіцієнт на перемогу "Циганського короля" - 1,06. Успіх Дерека Чісори вважається малоймовірним, коефіцієнт на даний результат - 11,00. А нічия оцінюється котируванням - 26,00.

Експерти повністю впевнені в тому, що поєдинок не пройде всю дистанцію в 12 раундів. На відповідну подію пропонується коефіцієнт 1,33.

Ф'юрі - Чісора: трансляція

На території України поєдинок "Циганського короля" проти Дерека Чісори в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок вечора боксу - о 21:00 за київським часом. Головна подія, бій Ф'юрі - Чісора 3, розпочнеться приблизно о 00:00 за Києвом.

Ф'юрі - Чісора: профайли боксерів

Тайсон Ф'юрі в своєму останньому бою нокаутував Ділліана Уайта у квітні 2022 року, захистивши свій титул чемпіона світу за версією WBC.

Після цього бою Ф'юрі повідомив про намір завершити кар'єру, але оголосив про повернення на ринг після перемоги Усика над Джошуа.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Дерек Чісора в своєму останньому бою в липні 2022 року здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Кубратом Пулєвим і завоював вакантний пояс WBA International.

У послужному списку 38-річного Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок.

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