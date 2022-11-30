У суботу, 3 грудня, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе бій проти британського боксера Дерека Чісори.
Поєдинок пройде на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні.
Суперники закриють цим боєм трилогію, яка стартувала ще в 2011 році.
У першому поєдинку "Циганський король" переміг Чісору одноголосним рішенням суддів, а в другому змусив Дерека відмовитися від продовження боротьби в 10-му раунді. Він дав супернику останню можливість взяти реванш.
Ф'юрі - Чісора: прогноз
Букмекери вважають, що Ф'юрі виграє поєдинок проти Чісори і успішно захистить свій титул.
Коефіцієнт на перемогу "Циганського короля" - 1,06. Успіх Дерека Чісори вважається малоймовірним, коефіцієнт на даний результат - 11,00. А нічия оцінюється котируванням - 26,00.
Експерти повністю впевнені в тому, що поєдинок не пройде всю дистанцію в 12 раундів. На відповідну подію пропонується коефіцієнт 1,33.
Ф'юрі - Чісора: трансляція
На території України поєдинок "Циганського короля" проти Дерека Чісори в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.
Початок вечора боксу - о 21:00 за київським часом. Головна подія, бій Ф'юрі - Чісора 3, розпочнеться приблизно о 00:00 за Києвом.
Ф'юрі - Чісора: профайли боксерів
- Тайсон Ф'юрі в своєму останньому бою нокаутував Ділліана Уайта у квітні 2022 року, захистивши свій титул чемпіона світу за версією WBC.
- Після цього бою Ф'юрі повідомив про намір завершити кар'єру, але оголосив про повернення на ринг після перемоги Усика над Джошуа.
- На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.
- Дерек Чісора в своєму останньому бою в липні 2022 року здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Кубратом Пулєвим і завоював вакантний пояс WBA International.
- У послужному списку 38-річного Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок.