25-річний британець заявив про плани відібрати всі пояси у Олександра Усика.

Британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував майбутній бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика.

25-річний британець заявив, що повністю готовий до поєдинку і має намір відібрати в українського чемпіона всі його пояси.

"Я повністю готовий до бою. Я поверну додому титули та пояси. Настав мій час. Усик був великим чемпіоном. Все, що має початок, кінець. Я молодший, я сильніший.

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Я народився для цього. Все вело мене до цієї можливості. Я інший, і ви це побачите.

Букмекери можуть говорити все, що можуть. Я нікого не слухаю. Я буду готовий до того, щоб завоювати пояси", - наводить слова Дюбуа BT Sport Boxing.

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Раніше українець і британець провели дуель поглядів.

Відзначимо, що в 20 боях на профі-рингу Дюбуа здобув 19 перемог (18 - нокаутом) і зазнав однієї поразки.

У послужному списку Олександра Усика 20 перемог у 20 боях на професійному рингу. Свій останній бій українець провів у серпні минулого року. Олександр у реванші роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа і захистив чемпіонські титули WBA, WBO, IBO і IBF.

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