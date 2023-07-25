Поєдинок відбудеться у Польщі 26 серпня.

Опубліковано промо-ролик майбутнього бою між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону будуть стояти пояси чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО, які належать українцю.

Відповідне відео показав менеджер Усика Егіс Клімас у себе в соціальних мережах. На відео демонструються кадри з попередніх боїв за участю Дюбуа і Усика.

Усик - Дюбуа: перед боєм

Поєдинок пройде 26 серпня у польському місті Вроцлав.

Дюбуа зухвало обіцяє знищити в ринзі Усика. "Я поверну додому титули та пояси. Настав мій час. Усик був великим чемпіоном. Але я молодший, я сильніший", - запевнив британець.

Букмекери не вірять в те, що Дюбуа створить сенсацію.

Востаннє обидва боксери виходили в ринг торік. Усик у серпні 2022 року переміг Ентоні Джошуа, а Дюбуа у грудні нокаутом здолав боксера з ПАР Кевіна Лерену. У третьому раунді Даніель достроково здобув звитягу.

В андеркарді бою будуть також боксувати інші українці - Денис Берінчик і Дмитро Митрофанов.

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