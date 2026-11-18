Перед збірною й надалі стоїть завдання вийти на Євро-2028, наголосив Шевченко.

Новому складу тренерського штабу на чолі з Андреа Мальдерою не вдалося виконати ключове завдання в цьому розіграші Ліги Націй. Про це заявив очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко, передає пресслужба УАФ.

"На жаль, команді не вдалося виконати турнірне завдання в Лізі націй. Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує. Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро", – сказав Шевченко.

Водночас, очільник УАФ відзначив і позитивні моменти в цьому розіграші Ліги Націй: "Андреа Мальдера та його штаб набули чимало досвіду в непростих кадрових умовах і водночас дали змогу новим гравцям дебютувати за збірну України. Це важливо для побудови команди".

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Новини футболу - збірна у Лізі Націй

Нагадаємо, 17 листопада збірна України зіграла завершальний матч Ліги Націй, в якому обіграла національну команду Грузії з рахунком 1:0. Єдиним голом у цій зустрічі вже на першій хвилині відзначився Данило Сікан. Завдяки цій перемозі, команда Мальдери змогла зберегти прописку в дивізіоні В, посівши третю сходинку. Втім ключове завдання – вихід на Чемпіонат Європи 2026 через Лігу Націй, збірна України провалила.

Після цього розіграшу, головний тренер команди заявив, що оцінює віддачу футболістів на 10 балів, тоді як результат на 6,5. Він також заявив, що за цей час його команда здобула значний прогрес і що перший турнір був важливим для нього з точки зору знайомства з командою.

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