Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа в серпні 2023 року.

Володар поясів WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти претендента на титули Даніеля Дюбуа 26 серпня 2023 року.

Поєдинок між британцем та українцем прийме польське місто Вроцлав.

Усик - Дюбуа: прогноз букмекерів

Фаворитом поєдинку Усик - Дюбуа аналітики вважають українського боксера.

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Так, коефіцієнт на перемогу Усика - 1,11. Тріумф Дюбуа оцінюється коефіцієнтом 7,00. Рідкісна в боксі нічия оцінюється коефіцієнтом 26,00.

Перемога українського боксера за очками оцінюється коефіцієнтом 3,40, нокаут Усика букмекери бачать доволі вірогідним - 1,40.

Зробити ставку на дострокову перемогу Дюбуа можна з коефіцієнтом 12,00. Коефіцієнт на тріумф Даніеля завдяки суддівському рішенню - 23,00.

Додамо, що на рахунку Усика 20 поєдинків у професійному боксі, в усіх він здобував перемогу (13 разів нокаутом). Дюбуа на профі-рингу здобув 19 звитяг (18 разів достроково) і лише одного разу програв (це було у 2020 році у поєдинку проти Джо Джойса).

Усик - Дюбуа: що відомо

6 липня промоутер Олександр Красюк офіційно підтвердив, що 26 серпня Усик захищатиме свої пояси у бою проти Дюбуа на "Тарчинські Арена" у Вроцлаві.

Усик прокоментував цю подію, заявивши, що йому приємно боксувати у Польщі, де зараз вимушено знаходяться багато українських переселенців.

Андеркард бою поки що не оголошували, але, очікується, що там буде чимало боксерів з України.

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