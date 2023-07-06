Олександр Усик радий, що його наступний бій пройде в Польщі.

У четвер, 6 липня, був офіційно підтверджено бій володаря поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа.

Український чемпіон прокоментував майбутній поєдинок проти британця. Він зазначив, що дуже радий провести бій у Польщі і подякував полякам, які допомагають українцям у важкі часи.

"Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я здобув свій перший титул чемпіона світу.

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Хочу подякувати польському народу, який так щиро допомагає Україні.

Тисячі моїх земляків знайшли притулок у цій чудовій країні. Тому я сподіваюся, що мій поєдинок стане для українців і поляків ще одним випадком об'єднатися і зміцнити нашу дружбу", - сказав Усик в коментарі K2 Promotions.

Бій Усик - Дюбуа пройде в польському місті Вроцлав 26 серпня.

Права на трансляцію поєдинку у форматі PPV отримала платформа TNT Sports. Бій Олександра Усика стане першою великою боксерською подією платформи.

Нагадаємо, свій попередній бій Усик провів у серпні минулого року. У реванщі українець роздільним рішенням суддів виграв у Ентоні Джошуа і захистив титули WBO, WBA, IBO і IBF.

На профі-рингу Олександр провів 20 боїв, в яких здобув 20 перемог (13 - нокаутом).

Даніель Дюбуа на професійному рингу здобув 19 перемог у 20 поєдинку, програвши один бій. У своєму останньому бою британець нокаутував у третьому раунді Кевіна Лерену.

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