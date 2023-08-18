Луїс Пабон раніше працював на другому поєдинку Ентоні Джошуа і Олександра Усика, а також на бою Володимир Кличко - Олександр Повєткін.

Стали відомі імена суддів, які працюватимуть на поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Як повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions, бій розсудять два поляки, один представник ПАР і один пуерториканець.

Рефері в рингу призначений Луїс Пабон (Пуерто-Рико). Підраховувати очки будуть Стенлі Крістодола (Південна Африка), Павло Кардина (Польща), Лешек Янков'як (Польща).

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Луїс Пабон раніше працював на другому поєдинку Ентоні Джошуа і Олександра Усика, а також на бою Володимир Кличко - Олександр Повєткін. Пабон обслуговував також протистояння за участю Василя Ломаченка.

Усик - Дюбуа: що потрібно знати

26 серпня у польському місті Вроцлав Усик захищатиме свої пояси WBA, WBO, IBF та IBO в бою проти 25-річного британця Дюбуа.

В андеркарді поєдинку виступлять відомі українські боксери: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.

Букмекери обрали фаворита бою. Прогнозисти не залишають практично ніяких шансів Дюбуа.

Усик заявив, що йому приємно боксувати у Польщі. Саме там він вперше завоював чемпіонський титул у крузервейті. Також Олександр сказав, що його вечір боксу у Польщі зміцнить дружбу між українцями та поляками.

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