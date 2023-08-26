На прапорі є підписи 11 бійців - захисників міста-фортеці, які вірять, що сьогодні на рингу перемога буде за Україною.

Перед битвою поглядів з британським боксером Дюбуа Олександр Усик розгорнув прапор із надписом "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди". Нагадаємо, де можна побачити трансляцію сьогоднішнього бою.

Про це повідомляється у Telegram Міністерства внутрішніх справ України. На цьому прапорі є підписи бійців 11 прикордонного загону та інших підрозділів Сил оборони України міста-фортеці Бахмут.

Поєдинок Усика та британського боксера Даніеля Дюбуа відбудеться сьогодні, 26 серпня, в польському місті Вроцлав.

Відео дня

У МВС зазначають, що нещодавно захисники Бахмута подарували Олександру Усику унікальну ікону. Прикордонники Львівського загону, до яких раніше приїздив боксер, таким чином вирішили надихнути боксера на перемогу та віддячити йому за підтримку.

Унікальну ікону, на прохання воїнів, виконав художник Олександр Клименко. Митець зобразив на дошках з-під ящика від боєприпасів Божу Матір як оберіг для нашого спортсмена. Саме з цього ящика прикордонники гатили боєприпасами по окупантах на Бахмутському напрямку.

Таким чином бійці підтримали Олександра та в черговий раз наголосили, що Україна має перемагати на всіх фронтах.

Сьогодні Усик проведе бій з Дюбуа - на кону пояси чемпіона світу

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Усик і Дюбуа провели першу дуель поглядів перед титульним боєм на "Tarczynski Arena" в польському місті Вроцлав, що запланований на 26 серпня. Боксери довго дивилися один одному в очі, першим відвів погляд британець. Український чемпіон розпочав того дня свою прес-конференцію зі слів подяки захисникам України, які борються з російськими загарбниками.

На кону в поєдинку, який відбудеться сьогодні, стоятимуть пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик.

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