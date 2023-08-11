Ломаченко не виходитиме на ринг у цьому році, бо хоче взяти відпочинок через війну в Україні.

Василь Ломаченко не буде битися із відомим американським боксером Шакуром Стівенсоном у цьому році. Про це повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум на каналі Isaiah Tilson 360 Talking Points в Youtube.

Арум заявив. що Ломаченко не буде виходити на ринг у цьому році, зокрема через війну в Україні.

"Ломаченко відмовляється проводити бій у цьому році. Він хоче взяти відпочинок. Ситуація в Україні непроста, все приблизилось до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він справді не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це має якесь відношення до Шакура", - сказав Арум.

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Бій Ломаченко-Стівенсон – що відомо

Раніше планувалося, що Стівенсон проведе титульний бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні. Однак той несподівано вирішив піднятися на дивізіон вище і вийти на ринг проти володаря титулу WBC Ріджіса Прогрейса.

При такому розвитку подій Шакур Стівенсон бачить своїм наступним суперником тільки українця Ломаченка і вже неодноразово викликав його на бій.

Нагадаємо, в травні цього року Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів програв Девіну Хейні.

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