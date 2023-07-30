Шакур Стівенсон бачить своїм наступним суперником тільки Василя Ломаченка.

Відомий американський боксер Шакур Стівенсон поділився планами на найближче майбутнє.

26-річний спортсмен заявив, що хоче провести бій проти екс-чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка.

"Я хочу Василя Ломаченка, але чи хоче він мене? Чи хоче він мене?" - наводить слова Стівенсона журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці в Twitter.

Відео дня

Варто відзначити, що раніше планувалося, що Стівенсон проведе титульний бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Хейні. Однак Девін несподівано вирішив піднятися на дивізіон вище і вийти на ринг проти володаря титулу WBC Ріджіса Прогрейса.

При такому розвитку подій Шакур Стівенсон бачить своїм наступним суперником тільки українця Ломаченка.

Нагадаємо, в травні цього року Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів програв Девіну Хейні. Шакур Стівенсон свій попередній бій провів у квітні цього року. 26-річний американець технічним нокаутом переміг Шуічіро Йошино.

Вас також можуть зацікавити новини: