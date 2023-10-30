Олександр Усик має намір битися з Тайсоном Ф'юрі в грудні цього року.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик відреагував на слова Френка Уоррена, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі може бути не готовий вийти на бій проти українця 23 грудня.

Український боксер заявив, що має намір битися з "Циганським королем" в заплановану дату, а якщо британець буде не готовий, то "нехай залишить пояс і йде відпочивати".

"Бачите, що відбувається, коли спливає брехня? Дядько Френк каламутить щось хитреньке, але ми повинні боксувати 23 грудня. У нас контракт. Френк, ти мене чуєш? Дядько багато говорить.

Відео дня

Вони беруть мої інтерв'ю, виривають з контексту і перевертають їх. Виставляють, ніби я сказав, що мені потрібно більше або менше часу. Так що вони виривають з контексту мої інтерв'ю. Я буду готовий.

Якщо Ф'юрі не буде готовий до 23 грудня? Нехай залишає пояс і відпочиває. Чи є якісь часові рамки, коли Ф'юрі повинен дати відповідь? Це питання до менеджера або промоутера, а не до мене", - заявив Олександр Усик в коментарі Boxing King Media.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі напередодні провів бій проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. "Циганський король" здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Варто відзначити, що в 3-му раунді камерунець відправив британця в нокдаун.

Після бою Ф'юрі заявив, що це був один з найважчих поєдинків для нього за останні 10 років.

Додамо, що наступним суперником Ф'юрі буде Олександр Усик. Раніше сторони підписали контракт на бій. Офіційно дата цього поєдинку ще не оголошена.

Відзначимо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні в 21-му столітті.

Вас також можуть зацікавити новини: