Британський боксер показав афішу поєдинку.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на бій.

"Цієї сенсаційної новини чекали шанувальники спорту в усьому світі. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC і Lineal Тайсон Ф'юрі битиметься з чемпіоном WBO/WBA/IBF Олександром Усиком в епічному поєдинку за звання першого незаперечного чемпіона в цьому дивізіоні з часів Леннокса Льюїса в 1999 році", - йдеться в повідомленні Queensberry Promotion.

Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena. Офіційну дату поєдинку і додаткову інформацію обіцяють оголосити вже найближчим часом. Тайсон Ф'юрі вже опублікував на своїй сторінці в Twitter (X) афішу поєдинку.

Відео дня

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер повідомляє, що бій відбудеться в Саудівській Аравії в кінці грудня або в січні.

Бій Ф'юрі і Усика: що відомо

Як повідомляв УНІАН, поєдинок між боксерами очікували в квітні, проте він не відбувся. Зрив пояснювали тим, що їхні команди не погодили умови контракту.

Останній бій Усика відбувся в серпні з Даніелем Дюбуа. Тоді український спортсмен нокаутував його, захистивши титули WBA, WBO, IBF і IBO.

Відомо, що наступний бій Ф'юрі повинен пройти 28 жовтня, він зійдеться з екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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