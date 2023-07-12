28 жовтня у Саудівській Аравії Тайсон Ф'юрі проведе бій проти Нганну.

Промоутери оголосили про те, що 28 жовтня у Саудівській Аравії відбудеться 10-раундовий бій між боксером Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну.

Поєдинок пройде за правилами професійного боксу з трьома суддями.

Це буде перший бій Ф'юрі з грудня минулого року, коли він переміг Дерека Чісору. Очікувалося, що цього року відбудеться його поєдинок з Олександром Усиком, але сторони домовитися не змогли.

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Нганну останній на цей момент поєдинок у UFC провів у січні 2022 року. У Франсіса в кар'єрі 20 боїв, 17 перемог та 3 поразки.

Всесвітня боксерська рада (WBC) надала спеціальний дозвіл чемпіону світу в хевівейті Ф’юрі на поєдинок з Нганну.

"Ф’юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на бій з Френсісом Нганну, оскільки офіційного претендента на поєдинок з Ф’юрі немає. Він намагався організувати бої проти Руїса, Джошуа та Усика, але домовленості не було досягнуто", – повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, заявив, що Ф’юрі не має морального права володіти поясом WBC, хоча дотримується при цьому всіх регламентних норм.

"Зі спортивної точки зору – чистого боксу, спорту – його потрібно позбавити пояса, тому що він так довго залишався бездіяльним. Він обманює людей, оголошуючи бої, які не відбудуться", - сказав Красюк.

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