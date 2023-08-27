Український боксер достроково здолав британця Дюбуа у дев'ятому раунді.

У польському місті Вроцлав український боксер Олександр Усик провів обов'язковий захист чемпіонських титулів у бою проти британця Деніеля Дюбуа.

На кону стояли звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA. Саме по лінії WBA Дюбуа здобув право стати претендентом на поєдинок з Усиком.

Бій вийшов напруженим. У п'ятому раунді Дюбуа пробив Усику в пах і українець мусив відновитися, взявши паузу. Проте цей брудний прийом не допоміг Дюбуа. Усик оговтався і у 8-му раунді відправив Дюбуа в нокдаун. В 9-му раунді українець ще раз відправив британця у нокдаун і суддя зафіксував технічний нокаут, тому що Деніель виглядав кепсько. З міркувань безпеки для здоров'я Дюбуа рефері достроково завершив бій.

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Усик востаннє достроково перемагав у 2019 році, коли під час його дебюту в суперважкій вазі Чазз Візерспун відмовився продовжувати бій після сьомого раунду.

Усик - Дюбуа: підсумки бою

36-річний Усик на професійному рингу провів 21 поєдинок і у всіх здобув перемоги (14 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

25-річний Дюбуа в профі провів теж 21 бій. У нього 19 перемог (18 - нокаутом) і 2 поразки. У 2020 році Дюбуа поступався Джо Джойсу.

Тепер Усику залишилося завоювати тільки пояс WBC, який належить Тайсону Ф'юрі, для того, щоб мати статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. В таборі "Циганського короля" висловили готовність провести бій проти Усика. Очікується, що цей поєдинок пройде в січні 2024 року.

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