Батько "Циганського короля" дав обіцянку, але про терміни проведення поєдинку не уточнив.

Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, розповів, чи відбудеться бій між його сином і чемпіоном WBO, IBF та WBA Олександром Усиком.

"Тайсон - чемпіон світу. Він король рингу. До нього ведуть усі дороги. Якщо ви збираєтеся битися з Тайсоном, робіть те, що обіцяли, встаньте в чергу і візьміть те, що вам запропонують, і бій відбудеться в майбутньому.

Зараз Тайсон перебуває на тому етапі своєї кар’єри, де він збирається робити те, що хоче робити. І я не можу звинувачувати його. Він заслужив на це право. Як я вже сказав, все має статися, він повинен битися з Усиком.

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Він битиметься з Олександром, це лише питання часу, коли вони зможуть зібратися, і я впевнений, що зможуть, і я впевнений, що так і буде. Це точно станеться, але я просто не можу сказати вам коли. Але це станеться, я це знаю", - сказав Джон Ф’юрі для Boxing Social.

Бій між Ф’юрі і Усиком: що відомо

У квітні цього року мав пройти поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між українським і британським боксерами.

Проте організація бою зірвалася через божевільні вимоги Ф'юрі у фінансовому питанні.

Очікується, що у січні 2024 року в Саудівській Аравії мегафайт бійців все ж таки відбудеться і вперше в історії суперважкої ваги визначиться абсолютний володар чотирьох чемпіонських поясів.

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