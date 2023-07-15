Команда українця зробила все можливе для організації бою з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, розповів про потенційний бій українця з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Функціонер зазначив, що їхня команда зробила все можливе для організації цього поєдинку, але для офіційного анонсу бою не вистачає підпису "Циганського короля" під контрактом.

"Я можу говорити від команди Усика. Ми зробили все можливе. Ми підписали всі папери і публічно оголосили про це.

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Єдина річ, яка затримує проведення цього бою, - це підпис Тайсона Ф'юрі під контрактом.

Чи пропонували йому гроші? Френк Уоррен каже, що ні. Але я не думаю, що це на сто відсотків відповідає реальності. Я вважаю, що Ф'юрі запропонували значну суму грошей, яка в 2-3 рази перевищує найбільший гонорар в його кар'єрі. Ми не знаємо, якою була його реакція. Але якщо Ф'юрі відмовився від пропозиції, нам потрібно спробувати з'ясувати справжні причини", - розповів Красюк в коментарі YouTube-каналу BoxingNews.

Бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися ще в квітні цього року, але тоді сторони не змогли узгодити умови контракту у встановлені терміни і поєдинок був зірваний.

Додамо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві.

Тайсон Ф'юрі, в свою чергу, 28 октбря проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну.

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