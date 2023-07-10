Олександр Красюк висловився про потенційний бій Ф'юрі проти Усика.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика, заявив, що володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі уникає бою з українцем.

Функціонер зазначив, що фанати "Циганського короля" хочуть побачити великий бій, проте британець їм цього не дає.

"Я не припускаю, що Ф'юрі уникає Олександра, а говорю факти: Ф'юрі уникає Усика, і це даність. Зараз він нібито намагається влаштувати бій зі знаковим суперником, подивимося, хто це буде.

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У мене немає ніякої неповаги. Тайсон Ф'юрі багатий і успішний, але він відомий тільки з однієї причини - фанатам, які зробили його багатим. Гроші на його банківському рахунку - це гроші шанувальників, які хочуть взаємності. І зараз Тайсон не дає їм того, що вони хочуть. Вони хочуть побачити великий бій", - наводить слова Красюка BoxingSocial.

Нагадаємо, Олександр Усик хотів провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі у квітні цього. Сторони вели переговори щодо організації поєдинку, проте "Циганський король" зірвав переговорний процес.

Таким чином, команда українця переключилася на організацію бою проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа.

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня 2023 року у польському місті Вроцлав.

Напередодні Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели першу дуель поглядів.

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