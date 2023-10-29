Тайсон Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

У ніч на 29 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився грандіозний боксерський вечір. Його головною подією став поєдинок Френсіса Нганну і Тайсона Ф'юрі.

Перші два раунди поєдинку були досить рівні, а ось в третьому екс-чемпіон UFC зловив британця і відправив його в нокдаун точним лівим боковим. Рефері довелося відкривати рахунок, а Ф'юрі - рятуватися на ногах, намагаючись просто дотягнути час до кінця раунду.

У залишилися раунди поєдинок проходив зі змінною перевагою. Нганну був більш активний, але удари "Циганського короля" частіше досягали цілі. У підсумку думки суддів розділилися: один віддав перемогу Френсісу Нганну (95:94), два інших - Тайсону Ф'юрі (96:93 і 95:94). Таким чином, "Циганський король" зберіг статус непереможеного.

Ф'юрі - Нганну: найкращі моменти бою

Додамо, що наступний свій бій Тайсон Ф'юрі повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

Очікується, що цей бій відбудеться 23 грудня 2023 року. Контракт на поєдинок українець і британець підписали 29 вересня.

Відзначимо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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