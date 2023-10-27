28 жовтня у Саудівській Аравії пройде виставковий поєдинок.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та боєць змішаних єдиноборств Френсіс Нганну з Франції провели перед поєдинком дуель поглядів.

Ф'юрі та Нганну провели дуель поглядів перед поєдинком, який вони проведуть 28 жовтня. "Циганський король" провокував суперника, дратував і навіть лоскотав. Відео оприлюднила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Додамо, що десятираундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).

Цікаво, що Олександр Усик буде присутнім на поєдинку між Нганну і Ф'юрі. Очікується, що після бою українець вийде на ринг і буде офіційно оголошено дату протистояння за звання абсолютного чемпіона світу між "Циганським королем" та Усиком.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів у грудні 2022 року. Британець нокаутував у десятому раунді Дерека Чісору. У послужному списку "Циганського короля" 33 перемоги і одні нічия в 34 боях у професійній кар'єрі.

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну в своєму останньому бою одноголосним рішенням суддів переміг Сиріла Гана в січні 2022 року. В активі камеруно-французького бійця 17 перемог у 20 боях в UFC.

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