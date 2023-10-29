Тайсон Ф'юрі назвав Френсіса Нганну одним з найскладніших своїх суперників за останні 10 років.

У ніч на 29 жовтня в Саудівській Аравії відбувся поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну, який завершився перемогою британського боксера.

Після бою "Циганський король" прокоментував свою перемогу. Британець зазначив, що цей бій став для нього одним з найважчих за останні десять років.

"Це точно не було в сценарії. Френсіс - чудовий спортсмен і набагато кращий боксер, ніж ми думали. Він незручний мужик і має хороший удар, дуже поважаю його.

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Він був дуже незручним, не виходив вперед і чекав, поки я викину удар. Він дав мені один з найважчих боїв за останні десять років.

Він зловив мою потилицю, коли був нокдаун. Я піднявся і повернувся до свого боксу. Не знаю, наскільки це був близький поєдинок. Я здобув перемогу", - наводить слова Ф'юрі The Athletic.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі переміг Френсіса Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді камерунець зловив британця на помилці і потужним ударом відправив його в нокдаун. Однак розвинути успіх колишньому чемпіону UFC не вдалося.

Додамо, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане українець Олександр Усик. Очікується, що їхній поєдинок відбудеться 23 грудня цього року в Саудівській Аравії. Раніше боксери підписали контракт на бій.

Відзначимо, що в бою Ф'юрі - Усик визначиться перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

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