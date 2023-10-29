Бій Усик проти Ф'юрі може відбутися вже цього року.

У ніч на 29 жовтня в Саудівській Аравії відбувся грандіозний вечір боксу, в головній події якого Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Френсісом Нганну.

Цей поєдинок приїхав подивитися володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі і майбутній суперник "Циганського короля" - Олександр Усик. Українець стежив за боєм британця з трибун в компанії Кріштіану Роналду. Після бою Усик піднявся на ринг і провів дуель поглядів з Ф'юрі.

"Давай поб'ємося тут. За всі пояси. За звання "абсолюта". Давай, брат, давай", - сказав Ф'юрі українському чемпіону.

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Олександр Усик заявив, що готовий вийти на бій проти "Циганського короля" 23 грудня.

"Ми повернемося в цей ринг 23 грудня. Я готовий битися. Велике спасибі. Я йду спати", - сказав Усик.

Усик - Ф'юрі: відео дуелі поглядів

Нагадаємо, Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій 29 вересня. Очікується, що бій відбудеться 23 грудня 2023 року. Однак офіційно дата поєдинку ще не оголошена.

Варто відзначити, що переможець поєдинку Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні в 21-му столітті. Останнім абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі був Леннокс Льюїс у 1999 році.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик не програли жодного бою у своїй кар'єрі. В активі українця 21 перемога в 21 бою, в послужному списку британця 33 перемоги і одна нічия в 34 боях.

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