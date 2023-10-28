Боксери тепло обійнялися і готуються до 23 грудня.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вперше наживо зустрілися після підписання контракту на свій поєдинок.

36-річний українець прилетів до столиці Саудівської Аравії, щоб відвідати виставковий бій між "Циганським королем" та Френсісом Нганну. Усик і Ф'юрі зустрілися, тепло обійнялися, а потім чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO та IBF підняв британця і заявив: "Тайсон не важкий. Не важкий. Крузервейт він. Кролик".

Ф'юрі емоційно звернувся до Усика: "Олександр Усик! Я вибрав тебе! Стань тут".

Усик заявив, що він готовий боксувати поєдинок "за абсолюта" 23 грудня, як того вимагав Ф'юрі.

"Тайсон Ф’юрі багато говорить. Тайсон Ф’юрі намагається залізти мені в голову. Але я в нього в голові. Тайсоне, я у тебе в голові, я це знаю. Я знаю, що ти боїшся, я знаю, що ти не хочеш боксувати зі мною 23 грудня. Але ти будеш боксувати, і ти будеш битий", - сказав українець.

Бій Усик - Ф'юрі: що відомо

Олександр Усик підписав контракт на бій проти Тайсона Ф'юрі 29 вересня. В угоді був прописаний пункт про право реваншу для обох сторін.

Раніше повідомлялося, що точна дата бою Усик - Ф'юрі стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Цей бій пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні в XXI столітті.

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