Джемейн Ортіс впевнений, що у нього є шанси перемогти українця.

Американець Джемейн Ортіс висловив бажання провести реванш з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.

27-річний боксер заявив, що знає, як перемогти українця.

"Ломаченко добре планував свої дії і нарощував темп в кінці кожного раунду. Я б хотів реваншуватися за цю поразку. Я однозначно зрозумів, як нарощувати темп, щоб видати сильну кінцівку, і як важливо забрати чемпіонські раунди.

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Я відчуваю, що наш бій був набагато ближче, ніж його поєдинок з Хейні. По-моєму, в моєму бою з Ломою я доносив куди більш чисті удари, а Девін в їх поєдинку занадто багато пропускав. Лома кілька разів чисто по мені влучив ближче до кінцівки бою, але жодного разу не потряс мене, не викидав комбінації з 5-6 ударів, як було в його бою з Хейні. Проти мене він кидав тільки 1-2 удари за раз, оскільки побоювався, що я відповім," - наводить слова Ортіса BoxingScene.

Нагадаємо, Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів у жовтні минулого року.

У послужному списку американського боксера 18 поєдинків (16 перемог, одна поразка і одна нічия) у професійній кар'єрі.

В активі Ломаченка 17 перемог у 20 боях на профі-рингу. Три бої українець програв. Зокрема, Василь зазнав поразки у своєму останньому бою проти Девіна Хейні. Поєдинок відбувся в травні цього року і завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

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