Ломаченко здобув перемогу над Ортісом одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 30 жовтня відбувся бій колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка проти американця Джемейна Ортіса.

Як повідомляє видання Чемпіон, гонорар українського боксера за цей бій склав 2 мільйони доларів. При цьому, частина грошей від загальної суми гонорару 34-річного боксера піде його промоутерам, менеджеру Егісу Клімансу, катмену Рассу Анберу та іншим членам команди, а також на сплату податків. Таким чином, після всіх витрат, сума гонорару Ломаченка склала 1,2 мільйона доларів.

Варто також зазначити, що Василь Ломаченко слідує традиції ділити порівну гонорар зі своїм батьком і тренером Анатолієм Ломаченком. Відтак, особистий дохід Василя від бою проти Ортіса становитиме 600 тисяч доларів.

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Додамо, що Олександр Усик, який є близьким другом і кумом Ломаченка, за реванш з Ентоні Джошуа заробив близько 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Ортіс тривав всі 12 раундів і завершився перемогою українського боксера одноголосним рішенням суддів: 115-113, 116-112, 117:111.

Перемога над Ортісом стала для українця 17-ю на професійному рингу.

Очікується, що в своєму наступному бою Василь Ломаченко побореться за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Девіна Хейні. Американець раніше вже заявив про готовність побитися з українським боксером.

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