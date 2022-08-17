Ентоні Джошуа і Олександр Усик отримають солідні гонорари за реванш.

Український боксер Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа зароблять за бій-реванш по 40 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Daily Star.

Ця сума є гарантованою. Крім того, спортсмени отримають відсоток від продажів платних трансляцій.

Це досить солідні гонорари. Приблизно такі ж гроші отримав скандальний Тайсон Ф'юрі за свій останній бій, в якому нокаутував Ділліана Уайта.

Відзначимо, що за перемогу над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року Усику дістався поки що найбільший гонорар в кар'єрі - 5 мільйонів доларів.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Поєдинок можна буде подивитися безкоштовно на Київстар ТБ. Також бій можна побачити в записі на платформі.

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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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