Ентоні Джошуа назвав ганьбою те, що від війни найбільше страждають саме звичайні люди.

Британський боксер Ентоні Джошуа висловив повагу своєму супернику, чинному володарю поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександру Усику, який з перших днів повномасштабної війни в Україні не покинув свою країну, а допомагав захищати її від російських окупантів.

32-річний британець розповів, як би він вчинив, якби опинився на місці Усика, а також назвав ганьбою те, що від війни найбільше страждають саме звичайні люди.

"Якби на його місці був я, якби у мене в країні була війна, це точно б зробило на мене вплив, і я не знаю, позитивним би він був або негативним.

Я не знаю, як би я з цим впорався, але я точно знаю, що це було б непросто. Я ніколи не жив у такому конфлікті, так що поняття не маю, якими б це обернулося для мене наслідками.

Однак, я на 100 відсотків поважаю те, що зробив Усик. Це ж його дім, чи не так? А ти повинен захищати свій дім. Він просто намагався захистити свій народ, так що я його поважаю.

Така ганьба, що мирні люди страждають найбільше під час війни. Думаю, що вчинив би так само, не як боксер або воїн, а як звичайна людина", - наводить слова Джошуа Daily Mail.

Також Ентоні Джошуа розповів, що його команда намагалася піти назустріч Олександру Усику при виборі дати реваншу, щоб надати українському боксеру можливість підготуватися до бою.

"Ми шукали підходящу дату реваншу для Олександра і його команди. Я відчував, що для нього важливо бути готовим, ми не хотіли нав'язувати свої плани. Він прагне захистити свої титули. Я хотів, щоб ми працювали разом. Так ми проявили співчуття до нього і його країні. Все спрацювало добре для всіх сторін", - сказав британський спортсмен.

Як відомо, Олександр Усик повернувся в Україну відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії і публічно виступав проти дій країни-агресора. Пізніше український чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу з Джошуа.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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