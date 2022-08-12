Олександр Усик вважає себе своїм найскладнішим суперником.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів про головне досягнення у своїй кар'єрі.

35-річний боксер зізнався, що золота медаль Олімпіади-2012 в Лондоні досі є для нього найбільшим тріумфом в кар'єрі.

"Я вважаю олімпійське золото в любителях найбільшим досягненням в моїй кар'єрі.

Поки для мене немає нічого вище, включаючи мої титули в першій важкій і суперважкій вагових категоріях. Можливо, якщо я об'єднаю всі титули в суперважкому дивізіоні і отримаю всі чотири пояси, то задумаюся над тим, що важливіше: золото Олімпіади або чотири пояси в хевівейті", - сказав Усик в інтерв'ю Parimatch.

Крім того, Олександр Усик поділився думкою про свого найскладнішого суперника. За словами українця, він постійно змагається з собою.

"Я - мій найсильніший суперник, адже я постійно кидаю собі виклики. У моєму становищі ти повинен змушувати себе прокидатися вранці і робити щось, що пізніше принесе тобі винагороду", - сказав Усик.

Зараз Олександр веде підготовку до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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