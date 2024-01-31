Василь Ломаченко битиметься за вакантний титул IBF в легкій вазі.

У ніч на 31 січня відбулася прес-конференція, на якій було офіційно оголошено про поєдинок Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа.

Поєдинок відбудеться 12 травня 2024 року на "RAC Arena" в місті Перт (Австралія).

Переможець бою Ломаченко - Камбосос отримає титул IBF в легкій вазі, який став вакантним після того, як американський боксер Девін Хейні в кінці листопада минулого року вирішив змінити вагову категорію і звільнив всі головні чемпіонські пояси в легкій вазі - WBC, WBA, IBF і WBO.

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Екс-чемпіон світу в трьох вагових категорії Василь Ломаченко прокоментував майбутній поєдинок проти Камбососа.

"Я дуже радий повернутися і дуже радий, що буду там. До зустрічі 12 травня.

Це наступний шанс знову стати чемпіоном світу. І я ніколи не бував в Австралії. Я завжди хотів там побувати, а це хороший шанс.

Зараз моя мета - знову стати чемпіоном світу. Після цього я зможу знову почати думати про звання абсолютного чемпіона", - сказав Ломаченко.

Призначення бою проти Ломаченка також прокоментував і Джордж Камбосос.

"Я з повагою ставлюся до того, що він сказав. Але я тут не для того, щоб розповідати, хто переміг, а хто програв. Я зосереджений на 12 травня.

12 травня - це новий день. 12 травня буде дуже захоплюючим днем. Що за бій це буде! Камбосос проти Ломаченка в Перті - два воїни. Ось що важливо, а минуле - це минуле.

Я йду тільки за перемогою. Це не про гроші, не про титули. Ломаченко хоче знову стати чемпіоном світу, а я хочу просто перемогти. Титул - це титул, моя ж мотивація - це спадщина", - сказав Камбосос.

Відзначимо, що Василь Ломаченко проведе перший бій після поразки від Девіна Хейні в минулому році. Джордж Камбосос, у свою чергу, влітку минулого року переміг Максі Хьюза після двох поразок від того ж Девіна Хейні.

У послужному списку Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 3 поразки на профі-рингу. Камбосос за свою професійну кар'єру провів 23 бої, здобувши 21 перемогу (10 - нокаутом) і зазнавши 2 поразки.

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