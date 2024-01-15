Ломаченко і Камбосос змагатимуться за титул IBF в легкій вазі в травні цього року.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший офіційно підтвердив, що його наступним суперником стане екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко.

Австралієць опублікував у своєму Instagram постер бою з українцем, на якому вказана також і дата бою.

"Два воїни в битві століття за титул чемпіона світу в легкій вазі в Австралії. Бажаємо тобі здоров'я в таборі, Василю. До скорої зустрічі", - підписав пост Камбосос.

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Василь Ломаченко також підтвердив дату бою проти Джорджа Камбососа.

"З Богом. Мир всім", - написав Ломаченко у своєму Instagram під постером бою.

Бій Камбосос - Ломаченко відбудеться 12 травня 2024 року в Австралії. На кону в цьому поєдинку стоятиме титул IBF в легкій вазі, який став вакантним після рішення Девіна Хейні змінити вагову категорію.

Додамо, що Джордж Камбосос свій останній бій провів у липні минулого року. Австралієць рішенням суддів переміг британця Максі Хьюза. Василь Ломаченко свій попередній поєдинок програв. У травні минулого року українець поступився Девіну Хейні у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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